Чиновники крымского Минздрава попали в ДТП, один погиб

В Подмосковье попали в аварию сотрудники министерства здравоохранения Крыма, один из них погиб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло 29 октября в районе Солнечногорска. В Toyota Land Cruiser Prado находились первый заместитель главы минздрава Крыма Валентин Савченко, начальник управления стратегического развития министерства Илья Турчиненко и директор ГБУ «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сагайдак.

Машина перевернулась. От полученных травм Сагайдак, находившийся на заднем сидении, скончался на месте. Турчиненко госпитализирован.

По некоторым данным, ранения получил и Савченко, находившийся за рулем автомобиля.

В министерстве здравоохранения Крыма и правительстве РК происшествие пока не комментируют.

Солнечногорск, Лиана Макоба

Солнечногорск. Другие новости 31.10.19

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