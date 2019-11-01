Экс-главе департамента архитектуры Севастополя изменили меру пресечения

Экс-главе департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александру Моложавенко изменили меру пресечения.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали 16 октября и через 2 дня предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки городской прокуратуры.

Поводом для проверки послужил ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей комплекса Fiolent Village (Фиолентовское шоссе – 134).

По версии следствия, Моложавенко знал, что застройщик – ООО «Порфир» не выполнил условия в части обязательного присоединения объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, документы об исполнении технических условий на присоединение объекта к указанным инженерным коммуникациям не предоставил. Однако чиновник выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №4 и задания кафе.

Сначала Моложавенко взяли под стражу, но теперь Севастопольский городской суд принял решение освободить его из СИЗО под домашний арест.

Напомним, экс-главу департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова, задержанного в тот же день, что и Моложавенко, отправила в СИЗО до 14 декабря.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 01.11.19

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