Минтранс определился с пассажирским перевозчиком на крымских направлениях железной дороги

Минтранс определили компания, которая выступит пассажирском перевозчиком на крымских направлениях железной дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осуществлять связь между материком и полуостровом вызвалось АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

«Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва – Санкт-Петербург, – сообщили в Минтрансе. – Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля».

Напомним, первые составы из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь должны пойти по железнодорожной части Крымского моста в конце текущего года. Ориентировочное время начала движения – двадцатые числа декабря.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.11.19

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