Развязанная киевским режимом в 2014 году гражданская война в Донбассе унесла на сегодняшний день более трёх тысяч жизней мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на официальной странице в Твиттере Организации объединённых наций.

«Убиты более 3330 мирных граждан. Ранено до девяти тысяч», – отмечается в публикации.

Кроме того, по данным организации, внутренними переселенцами стали 1,3 миллиона человек и 3,5 миллиона нуждаются в социальной помощи.

Напомним, приказ применить вооружённые силы против Донбасса, отказавшегося признать государственный переворот в Киеве в 2014 году, отдал лидер заговорщиков Александр Турчинов.

Позже, избранный президентом Украины Пётр Порошенко, продолжил войну против провозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.11.19

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