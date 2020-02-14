Экс-секретарь Совбеза Украины обвинил США в сдаче Крыма России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в том, что они не только не предприняли никаких действий по предотвращению «российской агрессии» в Крыму в 2014 году, но и приказали руководству Украины не сопротивляться «захвату полуострова».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Турчинов заявил во время посещения американского города Портленд.

Напомним, Александр Турчинов в первое время после госпереворота в Киеве фактически возглавлял украинское государство.

По его словам, он обратился за помощью к тогдашнему президенту США Бараку Обаме, ссылаясь на подписанный во время распада СССР Будапештский меморандум, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

Однако, утверждает Турчинов, американский президент прислал вице-президента Джо Байдена и госсекретаря Джима Керри, которые объяснили ему, что этот меморандум «исключительно политическая декларация и она не накладывает на США никаких конкретных обязательств».

При этом, экс-секретарь Совбеза Украины похвалил нынешнего президента США Дональда Трампа, который, заняв пост главы государства, «решился на предоставление конкретной военной помощи Украине» и распорядился поставить в «Незалежную» несколько противотанковых комплексов «Джавелин».

Отметим, что сам Дональд Трамп не раз обвинял Барака Обаму в «сдаче Крыма русским».

По мнению экспертов, выступление Турчинова призвано побудить Трампа, как возможного победителя будущих президентских выборов, увеличить военную помощь Украине.

Симферополь, Иван Капустин

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