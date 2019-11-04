Главное управление МЧС России по Республике Крым осталось без руководителя

Главное управление МЧС России по Республике Крым осталось без руководителя: Владимир Путин освободил от этой должности Александра Еремеева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Еремеев возглавил крымский главк в июне 2018 года, сменив на данном посту Сергея Шахова. Последний после отставки из ГУ МЧС РФ по РК сохранил должность министра чрезвычайных ситуаций в составе правительства Крыма.

Кто станет новым руководителем главного управления по РК в составе МЧС РФ, пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.11.19

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