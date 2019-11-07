Издание The New York Times признало, что Крым – не Украина

Американское издание The New York Times признало, что Крым не входит в состав Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», издание опубликовало карту Незалежной, на которой Крым обозначен как не принадлежащая стране территория.

Карта служит иллюстрацией к публикации о планах олигарха Коломойского построить новый курорт в Карпатах. И, судя, по обозначенным границам, издание считает полуостров частью России.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.11.19

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