Британские учёные признали Севастополь городом русских моряков в составе России

Международный институт стратегических исследований (IISS), со штаб квартирой в Лондоне, в последнем номере своего журнала обозначил Севастополь городом, входящим в состав России.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», возмущённый пост об этом «происшествии» опубликовало на своей странице в Твиттере посольство Украины в Великобритании.
«Мы очень расстроены последним номером журнала института стратегических исследований Survival, где Севастополь упоминается как российская территория. Мы ожидаем от IISS, что редакция удалит ошибку и разместит корректную информацию», – заявили украинские дипломаты.
К слову, в журнале речь идёт о торжественной церемонии в честь годовщины Черноморского флота России во Владимирском соборе в Севастополе.
Напомним, накануне компания Apple признала Крым российским в своих приложениях.
Ранее американское издание The New York Times признало, что Крым не входит в состав Украины.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 28.11.19
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