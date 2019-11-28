Британские учёные признали Севастополь городом русских моряков в составе России

Международный институт стратегических исследований (IISS), со штаб квартирой в Лондоне, в последнем номере своего журнала обозначил Севастополь городом, входящим в состав России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», возмущённый пост об этом «происшествии» опубликовало на своей странице в Твиттере посольство Украины в Великобритании.

«Мы очень расстроены последним номером журнала института стратегических исследований Survival, где Севастополь упоминается как российская территория. Мы ожидаем от IISS, что редакция удалит ошибку и разместит корректную информацию», – заявили украинские дипломаты.

К слову, в журнале речь идёт о торжественной церемонии в честь годовщины Черноморского флота России во Владимирском соборе в Севастополе.

Напомним, накануне компания Apple признала Крым российским в своих приложениях.

Ранее американское издание The New York Times признало, что Крым не входит в состав Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.11.19

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