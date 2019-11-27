Компания Apple таки признала Крым российским (ФОТО)

Компания Apple все-таки признала Крым российским.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале текущего года Госдума потребовала, чтобы комитеты по безопасности и по информполитике обратились в Генпрокуратуру с иском к компании Apple, нарушившей Конституцию РФ, изобразив на своих картах Севастополь и Симферополь как украинские города.

После этого представители Apple и депутаты Госдумы договорились, что проблема будет решена до 25 апреля. Потом американцы сообщили, что не смогут изменить карты ранее 10 мая.

К 22 мая выяснилось, что в приложении «Карты» Симферополь и Севастополь уже обозначаются как российские города, но в приложении «Погода» территориальная принадлежность не отображается. Кроме того, «нейтральный статус» на картах Apple остался у некоторых крымских городов.

Исправить ситуацию должны были в течение недели. Но 29 мая появилось сообщение, что корпорация вновь попросила у Госдумы время – на этот раз до 10 июня – для уточнения в центральном офисе в США «технических и временных возможностей» по дальнейшей корректировке своих приложений.

В Госдуме отсрочку предоставили, но подчеркнули, что вопрос с контроля не снимают и намерены «добиться от корпорации Apple исполнения российского законодательства в полном объеме». И, как выяснилось, добились: теперь в поиске приложения «Погода» на iPhone, iPad и Mac Крым обозначается как российский регион.

Теперь в соцсетях обсуждают, введут ли США санкции против Apple.

Кстати, сами данные о погоде Apple берет на сайте weather.com. И там Крым вообще не имеет государственной принадлежности.

А вот города, расположенные в других регионах РФ, обозначаются как российские.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.11.19

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