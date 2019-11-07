В деле об убийстве Павла Шеремета появилась новая версия

В деле об убийстве Павла Шеремета могут появиться новые подозреваемые.

Как уже сообщал «Новый День», известный журналист, спасаясь от давления правительства Белоруссии, переехал сначала в Москву, затем в Киев. Утром 20 июля 2016 года автомобиль Subaru, в котором Шеремет отправился на работу, притормозил на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко и взорвался. По версии следствия, взрыв произвели с помощью устройства с дистанционным управлением. Через несколько дней появилась видеозапись, демонстрирующая, что в закладке взрывного устройства принимала участие женщина.

Вчера, 6 ноября, в Киеве задержали ветерана боевых действий в Донбассе Ирину Грищенко (позывной Пума). В сентябре в Ивано-Франковске арестовали ее мужа Владислава Грищенко (позывной Буча). Грищенко подозревают в покушении на предпринимателя в Косове Ивано-Франковской области: в июле текущего года тот обнаружил под своей машиной взрывное устройство.

Следователи заподозрили, что Пума и Буча могут быть причастны и к убийству Шеремета. Впрочем, у многих эта версия вызывает сомнения: «Это, скорее всего, просто совпадение – по убийству Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые также устанавливали взрывное устройство. «Буча» и «Пума» – супруги Грищенко в то время, по имеющейся информации, находились в других местах, – цитирует «Страна.ua» свои источники в силовых структурах. – Но, конечно же, эта версия требует дополнительной проверки. В первую очередь – не фиктивное ли у супругов алиби относительно места пребывания во время убийства Шеремета. Но пока версия об их причастности выглядит очень притянутой. Кому-то, возможно, уже сильно хочется отчитаться о раскрытии преступления. Хотя проверить версию нужно. Ничего исключать нельзя».

Другие источники сообщают: есть «определенные моменты», указывающие на причастность четы Грищенко к убийству Шеремета. Эта версия сейчас активно проверяется.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.11.19

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