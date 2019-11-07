Крым и Севастополь оказались в числе регионов с самым дорогим дизтопливом

Крым и Севастополь оказались внизу рейтинга российских регионов по доступности дизельного топлива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оценку доступности дизельного топлива для населения в регионах РФ приводило РИА «Рейтинг» на основании данных Росстата. Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату. Количество дизельного топлива, доступное на чистую заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года за вычетом НДФЛ на средние в регионе потребительские цены на дизельное топливо в середине октября 2019 года.

Средние потребительские цены дизтопливо в целом по стране составили 46,24 рубля за литр, что на 0,9% ниже, чем на конец 2018 года.

Севастополь оказался на 63 месте: на среднюю зарплату в городе можно приобрести 577 литров. С начала года «дизель» подорожал на 2%.

Крым и вовсе занял 75-ю строчку из 85: здесь зарплаты хватит всего 537 литров. Для сравнения в соседнем Краснодарском крае этот показатель составляет 678, а регион располагается на в рейтинге на 37-м месте.

Отметим, что в Крыму «дизель» – достаточно востребованный продукт. В украинский период он был гораздо дешевле бензина, и крымчане старались приобрести машины с дизельными двигателями. После присоединения Крыма к России и блокады со стороны Украины, дизтопливо резко возросло в цене и сейчас по стоимости значительно превосходит бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Добавим, что в Европе взяли курс на отказ от дизельного топлива из-за большого вреда, наносимого окружающей среде.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.11.19

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