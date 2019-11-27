Заливают суррогат: Росстандарт рассказал о масштабах фальсификата на АЗС

Свыше 20% автозаправок в 18 регионах заливают некачественный бензин и дизтопливо. Это следует из карты качества топлива РФ, подготовленной Росстандартом по итогам проверки АЗС в регионах страны на предмет соблюдения требований техрегламента по физико-химическим показаниям топлива.

Так, согласно данным ведомства, в лидерах по количеству нарушений качества топлива значатся 18 регионов – Крым, Севастополь, Дагестан, Чечня, Рязанская, Владимирская, Костромская, Свердловская, Курганская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край, Республика Алтай, Хакасия, Тува, Еврейская автономная область, Сахалин и Хабаровский край.

Еще в шести субъектах РФ доля нарушителей составляет 5-10%, передает ТАСС. Речь идет о Карелии, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае.

В остальных регионах нарушения были выявлены менее чем на 5% АЗС.

Проверки не проводились на Чукотке, Магаданской, Кировской и Астраханской областях, Мордовии и Калмыкии.

Что касается Москвы и Подмосковья, за девять месяцев 2019 года некачественного суррогатного топлива на заправках вообще не выявлено. Кроме того, по данным Росстандарта, в этом году не обнаружены нарушения по качеству бензина и дизтоплива на АЗС в Ивановской, Калужской, Курской, Тамбовской и Тульской областях.

В Минпромторге полагают, что ситуация с качеством топлива в России улучшилась. Согласно данным ведомства, в текущем году бензин и дизтопливо не соответствуют стандартам качества на 8,8% российских АЗС, тогда как в 2015-м фальсификат составлял более 20% от всего топлива на заправках.

Ранее Министерство промышленности и торговли озвучило объемы недолива топлива на АЗС. Оказалось, что нормы недолива превышаются в два-три раза. В Минпромторге назвали недолив систематическим явлением. Общественный контроль зафиксировал нарушения на двух заправках из трех.

В сентябре Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России. Проблемы с качеством бензина или дизеля были зафиксированы на каждой 10-й заправке. При этом в правительстве только обсуждают ужесточение ответственности для владельцев АЗС за нарушения – предлагается ввести оборотные штрафы в размере 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей. Соответствующий законопроект находится в стадии экспертного согласования.

В настоящее время при обнаружении случаев недолива топлива в отношении лиц, допустивших это, возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 19.19 КоАП. Сумма штрафа для должностных лиц по этой статье составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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