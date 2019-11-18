Минпромторг озвучил объемы недолива топлива на АЗС

Министерство промышленности и торговли определило, сколько именно топлива не доливают автомобильные заправки. Оказалось, что нормы недолива превышаются в два-три раза.

Данные министерства основаны на проверках, проведенных на АЗС в Центральном федеральном округе. «Согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 л образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл», – цитирует пресс-службу Минпромторга ТАСС.

В ведомстве назвали недолив систематическим явлением. Общественный контроль зафиксировал нарушения на двух заправках из трех.

Для борьбы с недобросовестностью владельцев АЗС Росстандарт внес в правительство законопроект о введении штрафов за недолив. «Целью данной инициативы в первую очередь является создание механизма предотвращения противоправных действий, в данном случае предприятие либо соблюдает все установленные нормы и осуществляет законную деятельность, либо несет значительные издержки вследствие нарушений», – заявили в Минпромторге. Там подчеркнули, что инициатива не направлена на уход с рынка независимых мелких игроков.

В сентябре Росстандарт обнаружил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России. Проблемы с качеством бензина или дизеля зафиксированы на каждой 10-й заправке. При этом в правительстве только обсуждают ужесточение ответственности для владельцев АЗС за нарушения – предлагается ввести штрафы в размере до 500 тысяч рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.11.19

Из-за бушующего шторма в Приморье отменяют перелеты и перекрывают дороги. / Путин дал «добро» на строительство моста через Лену в Якутии. / России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»