Обман с недоливом бензина на АЗС объяснили испарением топлива

Независимый топливный союз (НТС) усомнился в выводах Федерации автовладельцев России (ФАР) о недоливе бензина на автозаправках страны. В союзе не отрицают, что проблема действительно существует, но не в таких масштабах.

В первую очередь в НТС раскритиковали методику измерений недолива топлива. «Технология заключается в том, что бензин подают не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике. Затем бензин вручную переливается из пластмассовой канистры в мерное устройство, – говорится в сообщении союза. – Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%».

В НТС напомнили, что для проверки фактически залитого объема топлива существует методика, утвержденная Росстандартом, и осуществляться подобные проверочные мероприятия должны специалистами, а не «дилетантами по «доморощенной» методологии».

Кроме того, вызывает вопросы выборка и выводы исследования ФАР. В союзе указали, что в России 85 регионов, в который действуют 25 тысяч АЗС. Потому проверка 34 заправок в 13 субъектах не может дать объективную информацию. «При условии, что выборка была случайной (а у наших специалистов есть глубокие сомнения в этом), ошибка выборки исследования ФАР составляет 16,8%. Однако этот показатель в нормальном статистическом исследовании варьируется в районе 2-3%», – отмечают в НТС.

Ставится под сомнение и вывод, что 100% мелкосетевых и частных АЗС не доливают бензин. По словам специалистов, это является «грубой манипуляцией», так как нельзя результаты по 8 АЗС распространять на совокупность в 11 тысяч заправок.

«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР», – заявили в НТС. Союз обратился к юристам с просьбой оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по ст. 128.1 УК РФ «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации».

Тем временем, проблему массового недолива топлива собираются обсудить на очередном заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, возглавляет которую министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом «Российской газете» рассказали в Росстанадарте. Там же отметили, что исследование ФАР был проведено по согласованию с ведомством.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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