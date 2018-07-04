Автолюбители платят за воздух – на российских АЗС массово не доливают бензин

Автозаправочные станции в России массово не доливают топливо. К такому выводу пришли в Федерации автовладельцев России (ФАР) по результатам проверки 34 АЗС в 13 субъектах страны. Таким образом, фактическая стоимость бензина значительно выше той, что указана на ценнике.

Представители ФАР разработали метод, который позволяет определить количество фактически залитого в бак топлива. На специально оборудованном автомобиле активисты проехали по регионам и заправились в разных городах в режиме «тайного покупателя». Некоторые образцы бензина также прошли проверку качества в лабораторных условиях.

Мониторинг недолива АИ-92 и АИ-95 проводился на 34 АЗС, из них 5 – Вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 21 – федеральных и региональных сетей, 8 – мелкосетевых и частных АЗС. Во внимание принимался недолив, превышающий 1% между оплаченным и фактически полученным топливом.

76% АЗС не долили бензин. Из ВИНКов недоливом грешит каждый пятый, однако разница в объеме находится на уровне погрешности – 1,63%. Ситуация среди федеральных и крупных региональных сетей значительно хуже – четыре из пяти АЗС в этой категории наливают меньший объем в среднем на 5%, а максимально на 19%. Среди мелкосетевых и частных заправок честных не оказалось совсем – 100% проверенных АЗС бензин не долили в среднем на 5,66%.

Если стоимость недолива заложить в цену топлива, то общая стоимость бензина будет сильно отличаться от заявленной. Например, АЗС в Краснодарском крае реализовывала АИ-95 по 44,70 руб/литр, недолив составил 19,03% и фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб/литр. Заправка в Московской области, реализовывала АИ-95 по 39,90 руб/литр, недолив составил 12,8%, фактически потребитель приобрел топливо по цене 44 руб/литр.

Фактически, водители платят за воздух. «Недолив топлива – это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка, фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям Технического Регламента ТС», – отмечают в ФАР.

Напомним, этой весной цены на автомобильное топливо на российском рынке резко выросли. В правительстве в экстренном порядке скорректировали акцизы. Минфин, в свою очередь, разработал и направил в Госдуму поправки, которые позволят влиять на объемы продаж бензина на территории России и соответственно цены: основная идея документа – возможность резкого повышения экспортных пошлин на бензин и дизтопливо.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.18

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