За недолив будут штрафовать: АЗС грозят массовые проверки и «тайные покупатели» Росстандарта

Росстандарт готовит пакет мер, который позволит бороться с недобросовестными АЗС, недоливающими топливо. Специалисты ведомства получат право действовать в режиме «тайного покупателя», чтобы проверить точность изменений продаваемого бензина. Также ведомство сможет штрафовать автозаправки за недолив.

Всего Росстандарт предложил рассмотреть шесть регуляторных мероприятий, которые помогут устранить проблему недолива, пишут «Известия». «Возможными причинами могут являться как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые следует квалифицировать как обман потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям применяемого для измерения количества отпущенного топлива оборудования. Ведомством ведется детальная проработка вопроса недолива топлива на рынке и сформирован определенный комплекс мер в данной части», – рассказали изданию в пресс-службе Росстандарта.

Поправки в ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (102-ФЗ) наделят ведомство правом проведения контрольных закупок по замеру точности отпуска топлива в режиме «тайного покупателя».

Кроме того, заправочные колонки предлагается считать измерительной системой, соответственно, к их программному обеспечению будут предъявляться определенные требования.

Росстандарт просит наделить его полномочиями, чтобы проводить внеплановые проверки по поводу недолива топлива и получать данные о необъективных, недостоверных и несопоставимых результатах измерений. Прорабатывает вопрос внедрения новых методов проверки в использование поточных датчиков.

В настоящее время в России существуют штрафы за продажу некачественного бензина и дизеля. Уличенные в продаже низкокачественного топлива АЗС платят от 1 до 3% от выручки, полученной за год, предшествовавший правонарушению. В Росстандарте предложили ввести оборотные штрафы и за недолив.

Ранее в Федерации автовладельцев России (ФАР) заявили, что 76% АЗС в стране не доливают бензин. В свою очередь в Независимом топливном союзе (НТС) усомнились в выводах ФАР. В союзе не отрицают, что проблема действительно существует, но не в таких масштабах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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