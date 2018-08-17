Московские АЗС поймали на недоливе топлива

В московском регионе автозаправки наживаются на доверчивости водителей. По итогам оперативно-профилактических мероприятий в столице и области выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, было проверено 589 автозаправочных станций и проведены проверочные закупки моторного топлива. Для замеров нефтепродуктов привлекалась мобильная лаборатория, оснащенная специализированным измерительным оборудованием.

По результатам проверок в Роспотребнадзор и Росстандарт направлены 147 материалов о нарушениях по административным статьям «обман покупателей» и «продажа товара ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований» (ст. 14.4 и 14.7 КОАП).

Ранее, в июле в Федерации автовладельцев России (ФАР) заявили, что 76% АЗС в стране не доливают бензин. В свою очередь в Независимом топливном союзе (НТС) усомнились в выводах ФАР. В союзе не отрицают, что проблема действительно существует, но не в таких масштабах.

Росстандарт, в свою очередь, заявил о подготовке пакета мер для борьбы с недобросовестными АЗС, недоливающими топливо. Так, специалисты ведомства получат право действовать в режиме «тайного покупателя», чтобы проверить точность изменений продаваемого бензина. Также служба сможет штрафовать автозаправки за недолив.

В настоящее время в России существуют штрафы за продажу некачественного бензина и дизеля. Уличенные в продаже низкокачественного топлива АЗС платят от 1 до 3% от выручки, полученной за год, предшествовавший правонарушению. В Росстандарте предложили ввести оборотные штрафы и за недолив.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.08.18

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