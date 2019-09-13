На каждой пятой заправке в России зафиксировали недолив топлива

Росстандарт обнаружил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России. Проблемы с качеством бензина или дизеля зафиксированы на каждой 10-й заправке. При этом в правительстве только обсуждают ужесточение ответственности для владельцев АЗС за нарушения – предлагается ввести штрафы в размере до 500 тысяч рублей.

Росстандарт проверил 200 заправок в 2019 году, пишут «Известия». Тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС. В 39 случаях специалисты зафиксировали различные нарушения. На 9% АЗС топливо не соответствовало нормам.

Вместе с тем на 36% выросло число жалоб граждан на нарушения при продаже горючего. С начала 2019-го Росстандарт получил от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество топлива. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.

Автозаправки должны проводить проверку оборудования ежегодно, чтобы технические сбои в колонках не стали причиной недолива. Впрочем, не исключено, что часть АЗС преднамеренно недоливает топливо. «Любая АЗС пользуется программой, которая рассчитывает отпуск топлива либо по заказанному объему, либо на определенную сумму, например 1 тыс. рублей. В программу вносятся изменения, которые позволяют автоматически устанавливать недолив. Вы видите, что топливо залито на 1 тыс. рублей, а фактически было на 900», –– поясняют эксперты.

В Независимом топливном союзе (НТС) считают, что исследование Росстандарта некорректно и реальное число нарушений меньше 19%. В настоящее время действуют очень жесткие требования – 25 мл на 10 л топлива уже считается недоливом. В НТС признали, что проблема недолива существует, но она не системная, а схожа с недовесом в магазине или на рынке.

Что касается наказаний за нарушения на АЗС, то сейчас при обнаружении случаев недолива топлива в отношении лиц, допустивших это, возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 19.19 КоАП. Сумма штрафа для должностных лиц по данной статье составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В свою очередь правительство считает эти меры недостаточными. Так Минпромторг ранее предлагал ужесточить ответственность АЗС и за недолив топлива. Новый закон, внесенный министерством, предполагал введение оборотных штрафов –– 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей. Законопроект поддержали заинтересованные ведомства, он находится в стадии экспертного согласования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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