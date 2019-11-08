На Украине нашли виновного в «сдаче» Крыма, но он сбежал

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинова стал фигурантом уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня прошли обыски во всех официально принадлежащих ему квартирах, а также в офисе адвокатского объединения «Турчинов и партнеры», совладельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Сам Турчинов скрылся, передает «Время», в ближайшие часы его объявят в национальный розыск. Издание считает, что Турчинова подозревают в сдаче Крыма: «У следствия есть доказательства, что лидеры Майдана имели договоренности с ФСБ России о добровольной сдаче Крыма в обмен на признание их власти.

После свержения Януковича Турчинов начал исполнять обязанности президента Украины, и именно он должен был дать приказ защищать Крым, однако, как известно, Турчинов напротив начал выводить украинские войска из полуострова».

Однако согласно официальной версии СБУ, адвокатское объединение «Турчинов и партнеры» помогало чиновникам Киевской городской госадминистрации присваивать бюджетные деньги, выделенные на строительство большой окружной дороги в Киеве.

Всего было выделено около 1 млрд гривен, значительная часть которых осела в карманах чиновников и бизнесменов.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей.

Напомним, Турчинов исполнял обязанности президента и верховного главнокомандующего ВС Украины с 23 февраля по 7 июня 2014. Был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины с 16 декабря 2014 по 19 мая 2019.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.11.19

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