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Среда, 6 ноября 2019, 14:43 мск

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В отношении Кличко возбудили дело о госизмене и хищениях

Фото: ukrr.info

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство «Украинские новости». По требованию Высшего антикоррупционного суда соответствующие сведения НАБУ внесло в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее депутаты Киевского городского совета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. По мнению народных избранников, Кличко вместе с чиновниками городской администрации и должностными лицами Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева могли умышленно завысить стоимость материалов и работ, а разницу присвоить.

Кроме того, депутаты заподозрили градоначальника в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет бюджета Киева в особо крупных размерах. Позже в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии в расследовании возможных правонарушений Кличко и его заместителей, в том числе по статье «государственная измена» (ч.1 ст.111 УК Украины). Также в суд были направлены результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и незаконной реконструкции жилых и нежилых зданий в Киеве.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 06.11.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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