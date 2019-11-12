Вынесен приговор шестерым крымчанам, обвиненным в террористической деятельности

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры в отношении шести жителей Крыма, обвиняемых в террористической деятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия, в сентябре 2015 года двое мужчин создали в Ялте и Алуште ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», целью которой, в числе прочего, является создание всемирного исламского халифата. В ячейку вошли еще четверо их знакомых. Члены ячейки занимались вербовкой местных жителей и вели антиконституционную деятельность, говорилось в обвинении.

Всех шестерых задержали в начале 2016 года.

Дело рассматривалось судом с 4 апреля текущего года. Несмотря на то, что все подсудимые свою вину отрицали, суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на срок от 7 до 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.11.19

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