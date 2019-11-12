Киев официально встал на защиту осуждённой в РФ «ялтинской группы» экстремистов

Украина будет участвовать на стороне защиты в обжаловании сегодняшнего приговора членам «ялтинской группы» запрещённой в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сделав упор на национальности осуждённых.

«Права крымских татар были нарушены с момента их незаконного задержания силовиками РФ по подозрению в их якобы бы участии в религиозных организациях «Хизб ут – Тахрир», которая запрещена законодательством РФ.

В связи с этим со своей стороны, буду способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного приговора по сфабрикованному делу, чтобы восстановить нарушенные права граждан Украины», – написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры в отношении шести жителей Крыма, обвиняемых в террористической деятельности.

По версии следствия, в сентябре 2015 года двое мужчин создали в Ялте и Алуште ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», целью которой, в числе прочего, является создание всемирного исламского халифата.

В ячейку вошли еще четверо их знакомых. Члены ячейки занимались вербовкой местных жителей и вели антиконституционную деятельность, говорилось в обвинении.

Всех шестерых задержали в начале 2016 года.

Дело рассматривалось судом с 4 апреля текущего года. Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на срок от 7 до 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Симферополь, Иван Капустин

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