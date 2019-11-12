СБУ открыла против Соловьёва два уголовных дела

Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против российского телеведущего ВГТРК Владимира Соловьёва по депутатскому запросу из Верховной рады.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», донос написал украинский парламентарий Алексей Гончаренко, известный своими многочисленными публичными антироссийскими инициативами и акциями на Украине и в ПАСЕ.

Своей радостью Гончаренко поделился в Фейсбуке.

«СБУ открыла уголовное производство против Владимира «соловьиный помет» Соловьева!

Пришел ответ из Службы Безопасности Украины на мое заявление... Хорошие новости! Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперед.

Рано или поздно этот грязный «рупор Кремля» ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ.

Мое мнение неизменно – хоть следствие будет в Украине, а Володя сюда точно не сунет свой нос, при этом наши службы смогут подать запрос в Италию. Тогда романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки. Мой совет «соловьиному помету» следить за словами, а лучше уже сейчас подыскивать дачу где-нибудь в Самаре!», – написал украинский депутат, опубликовав фотографию ответа из СБУ.

Напомним, кроме прочего, Гончаренко известен тем, что бурно радовался смертям одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года и вёл видео-репортаж из сгоревшего здания, сопровождая его циничными комментариями.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.19

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