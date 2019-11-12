Телеведущий Соловьёв обвинил Украину в преследовании «наследников Левитана»

Российский телеведущий ВГТРК Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждённые против него на Украине уголовные дела.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свой ответ журналист опубликовал в телеграм-канале.

«Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом, нет», – отметил Соловьёв.

По его словам, Киев не имеет морального права судить о телепередачах, запрещённых на Украине, так же, как и фашистская Германия не имела права преследовать известного советского диктора Юрия Левитана.

«В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы наследники Левитана, а украинская власть наследница кого?» – отметил Соловьёв.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против российского телеведущего по депутатскому запросу из Верховной рады.

Донос написал украинский парламентарий Алексей Гончаренко, известный своими многочисленными публичными антироссийскими инициативами и акциями на Украине и в ПАСЕ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.19

Талонов, действительно, нет: жители Судака жалуются, что не могут попасть в местную поликлинику. / В Киеве предположили, когда состоится суд ООН «Украина против России». / СБУ открыла против Соловьёва два уголовных дела. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»