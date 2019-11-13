В смерти ребенка в МДЦ «Артек» будут разбираться московские следователи

В смерти в МДЦ «Артек» 15-лентней девочки из Махачкалы будут разбираться московские следователи.

Как уже сообщал «Новый День», девочка вечером легла спать, а утром ее обнаружили мертвой.

«Уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, передано в центральный аппарат ведомства. Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России», – сообщили в СК РФ.

Комиссию для выяснения всех обстоятельств произошедшего создали и в министерстве просвещения РФ.

Напомним, в октябре в Ливадийской больнице умер 12-летний школьник из Санкт-Петербурга, приехавший отдыхать в «Артек». Уголовное дело тоже было возбуждено ГСУ СКРФ по Крыму и Севастополю, но по просьбе родителей мальчика глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать его в центральный аппарат СК РФ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.11.19

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