В «Артеке» опять ЧП: умерла 15-летняя девочка

В «Артеке» умерла 15-летняя девочка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, ребенок приехал в МДЦ из Махачкалы.

«Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время на месте происшествия работают следовали и криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю во главе с исполняющим обязанности руководителя ведомства Владимиром Терентьевым. Назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней.

Следователями будет допрошен круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы».

Напомним, в октябре в Ливадийской больнице скончался 12-летний мальчик, приехавший в «Артек» из Санкт-Петербурга.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.11.19

Украина через ООН требует у России деньги, но до сих пор не знает, сколько хочет. / Москва проверяет заявку Крыма на модернизацию энергосистемы – не слишком ли много хотят. / Киев выставил Назарбаева «неконкретным» человеком. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»