ЧП в «Артеке»: погиб ребенок

В Крыму скончался ребенок, отдыхавший в международном детском центре «Артек».

Как стало известно РИА «Новый День», ребенок приехал из Санкт-Петербурга. Несколько дней назад его госпитализировали в Ливадийскую больницу с предварительным диагнозом «пневмония».

Медики поставили ему укол, после чего ребенок скончался. По предварительной версии, у него развился анафилактический шок.

Возбуждено уголовное дело. В больнице и в лагере прошли обыски. С сотрудниками МДЦ и медучреждения работают следователи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.10.19

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