ЧП в «Артеке»: погиб ребенок

В Крыму скончался ребенок, отдыхавший в международном детском центре «Артек».
Как стало известно РИА «Новый День», ребенок приехал из Санкт-Петербурга. Несколько дней назад его госпитализировали в Ливадийскую больницу с предварительным диагнозом «пневмония».
Медики поставили ему укол, после чего ребенок скончался. По предварительной версии, у него развился анафилактический шок.
Возбуждено уголовное дело. В больнице и в лагере прошли обыски. С сотрудниками МДЦ и медучреждения работают следователи.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 12.10.19
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