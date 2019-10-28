Дело о смерти воспитанника «Артека» будут расследовать в центральном аппарате СК РФ

Дело о гибели в Крыму юного жителя Санкт-Петербурга изымается у следственных органов полуострова. Соответвующее решение принял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Как уже сообщал «Новый День», мальчик приехал на отдых в МДЦ «Артек». В один из дней у него поднялась температура, его госпитализировали в Ливадийскую больницу, где ребенок скончался. По предварительной версии, смерть наступила от анафилактического шока, развившегося после укола.

Следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статье «Причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Во время визита главы Следственного комитета РФ в Санкт-Петербург родители ребенка обратились к Бастрыкину с просьбой изъять уголовное дело о смерти их сына из производства следственных органов Крыма и Севастополя и передать его для дальнейшего расследования следователям северной столицы. «Родители выразили недоверие экспертным учреждениям южного региона, поскольку ребенок погиб именно там, – сообщили в СК РФ. – Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела в центральный аппарат ведомства».

Санкт-Петербург, Лиана Макоба

Санкт-Петербург. Другие новости 28.10.19

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