СМИ Крыма уходят от Аксенова к Константинову

Медийный блок крымского правительства ждет серьезная перезагрузка.

Как сообщили источники РИА «Новый День» в кабмине, несмотря на заявление главы РК Сергея Аксенова, что он лично будет курировать внутреннюю политику и средства массовой информации, контроль в этих сферах все-таки переходит спикеру Госсовета Владимиру Константинову.

В ближайшее время будет проведена тотальная ревизия «бюджетных» СМИ, планируются кадровые чистки (правда, некоторых ранее уволенных могут вернуть под знамена пропаганды). Дана установка увеличить долю материалов о деятельности Госсовета и лично Константинова. Одновременно поставлен вопрос о сокращении бюджетного финансирования.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.11.19

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