Завершено расследование по факту затопления в Судаке катера «Камелот»

В Крыму завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту затопления в Судаке катера «Камелот».

Как уже сообщал «Новый День», 5 сентября районе Меганома ушел под воду катер, на борту которого находились 13 человек – 12 пассажиров и рулевой. Спасти удалось 12 пострадавших. Одна из пассажирок – 60-летняя жительница Ростовской области погибла.

Водителю, являющемуся владельцем катера, предъявили обвинение в нарушении правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (части 2 статьи 263 УК РФ): катер был перегружен, часть пассажиров не надела спасательные жилеты.

«Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, – сообщили в ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.11.19

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