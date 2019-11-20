Осенняя погода нанесла серьезный удар по АПК Крыма

В Крыму взошли только 20% озимых. Причина – засушливая осень, а следствием станет недобро урожая в 2020 году. Об этом сегодня заявил глава комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль.

Как уже сообщал «Новый День», ноябрь в Крыму в текущем году выдался непривычно теплым: впервой половине месяца температура воздуха на 8 -10 градусов превышала средние многолетние значения. А 10 ноября был установлен температурный рекорд: в Симферополе воздух прогрелся до +27,1 градуса. Это самый высокий показатель для данного дня за всю историю наблюдений. При этом осадков было мало.

«Осенняя засуха характеризируется нетипичным температурным фоном, – отметил Мигаль. – Из всех площадей, которые посеяны под озимые культуры, мы получили всходы только на 20%. Это – север Крыма: Раздольненский, Черноморский, Красноперекопский районы. В остальных зерно либо лежит в сухой почве, либо только поймало провоцирующую влагу, проклюнулось и начинает пропадать. Ждем осадков, которые, возможно, будут в конце ноября – начале декабря, но мы понимаем, что получим недобор зерновых культур, потому что растения войдут в зиму ослабленными». По словам депутата, животноводы испытывают острую нехватку кормов, что может повлечь новые проблемы.

Оценить масштабы убытков, нанесенных осенней засухой, пока невозможно. Считать будут по итогу года. Но уже ясно, что без помощи Москвы не обойтись.

«Уже понятно, что нашим сельхозтоваропроизводителям придется обращаться за компенсацией, потому что многие могут не справиться. Если большие площади нужно будет пересеевать яровыми культурами, может не хватить средств, семенного фонда. И наши животноводческие предприятия могут столкнуться с нехваткой концентрированных кормов».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.11.19

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