Стоимость билетов на поезда в Крым в России сочли завышенной

Более трети жителей России сочли завышенной стоимость билетов на поезда в Крым.

Как уже сообщал «Новый День» пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом стартует 23 декабря: первый состав пойдет из Санкт-Петербурга в Севастополь. Билеты в купе стоят от 5,5 тысяч, в плацкарт – 3 тыс 600 – 4 тыс 500 рублей.

Из Москвы движение начнется 24 декабря. Место в купе стоит примерно 4,5 тыс рублей, в СВ – около 12 тысяч. Плацкарт на данном направлении пока не предусмотрен. Продажу билетов открыли 8 ноября.

Сайт Туту.ру проанализировал, готовы ли граждане России отправиться в Крым железнодорожным транспортом. И оказалось, что проехаться в Крым на поезде хотели бы только 33% потенциальных пассажиров. Причем, больше трети из них согласны на такое путешествие только в случае прямого сообщения полуострова с их городом.

35% опрошенных не собираются в Крым, так как считают билеты неоправданно дорогими. Еще 22% предпочитают совершать подобные путешествия на самолете, а каждый 10-ый – на собственном автомобиле.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.11.19

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