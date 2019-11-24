Известный зоозащитник едет в Крым разбираться, что происходит в сафари-парке «Тайган»

Известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян отправляется в Крым, чтобы на месте разобраться с происходящем в сафари-парке «Тайган».

Как уже сообщал «Новый День», в середине ноября владелец парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков заявил, что из-за проблем с бизнесом собирается убить 30 медведей.

«Каждый день из сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» приходят все более тревожные новости, – написал Даллакян в соцсетях. – Последние сводки о том, что у Олега Зубкова собираются конфисковать 32 тигра и 5 леопардов, что из-за закрытия зоопарка могут умертвить 30 бурых медведей, переполнили чашу терпения. В среду, 27 ноября, мы будем на полуострове. Фонд зоозащиты «Спаси меня» не может допустить, чтобы уничтожили самую большую коллекцию диких животных в Европе. В «Тайгане», кроме того, живет спасенная челябинцами львица Лола со своим потомством. Мы не останемся в стороне, когда ее жизнь находится под угрозой. На месте я собираюсь ознакомиться со всеми протоколами, актами и предписаниями, выданными государственной ветслужбой Республики Крым. Проанализировать, чем мотивируют свои решения коллеги, проверить работу администрации парка, и дать свое независимое экспертное мнение. Также мы готовы встретиться с председателем госкомитета ветеринарии РК Валерием Ивановым, инспектором Оксаной Тушиной, и всеми заинтересованными лицами этого конфликта, собрать пресс-конференцию, чтобы прийти к консенсусу. Будем по возможности вести прямые эфиры, публиковать репортажи и фотоотчеты в соцсетях».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.11.19

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