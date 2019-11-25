На крымское побережье выбросило множество мертвых медуз

На побережье Азовского моря в Крыму выбросило множество мертвых медуз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшим летом в Ленинском районе РК и крымчане, и туристы жаловались на массовое нашествие этих морских обитателей. В иные дни море напоминало кисель или желе. А местные представители турбизнеса даже жаловались, что коварные корнероты сорвали сезон.

И вот, после очередного шторма берег оказался усеян трупами медуз. Подобное явление не уникально: аналогичную картину в Крыму наблюдали и во время августовских штормов. А нашествие медуз ученые объясняют повышением концентрации солей в Азовском море.

Щелкино, Лиана Макоба

Щелкино. Другие новости 25.11.19

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