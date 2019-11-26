В Симферополе сотрудница ПФР наорала на старушку за то, что у нее нет личного кабинета (ВИДЕО)

80-летнюю жительницу Симферополя отказались записать на прием в Пенсионном фонде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео скандала появилось в соцсетях: сотрудница Пенсионного фонда буквально орала на пожилую женщину, требуя, чтобы та завела личный кабинет. Пенсионерка искренне не понимала, чего от нее хотят, и почему ее нельзя записать на месте.

Видео группы «Инцидент Крым – Симферополь – Севастополь» (Vk)

«Люди вокруг остались в недоумении, ведь женщине престарелого возрастa сказали завести личный кабинет, но в силу возраста она не понимала, зачем он ей, и отказывалась его зaводить, – рассказали очевидцы. – Сотрудница продолжала разговаривать с ней в таком тоне, пока женщина не ушла. В наше время в бюджетных учреждениях работают несдержанные люди, которые срываются на гражданах!»

Крымчане отмечают, что такое поведение сотрудников пенсионного фонда не редкость: с подобным отношением крымчане сталкиваются и в других отделенниях ПФР в Симферополе, Феодосии, Севастополе. Некоторые пытаются оправдать поведение орущей дамы низкой зарплатой, «в пф которая доходит до 15 000₽". Но другие резонно отвечают: не нравится зарплата или условия труда – ищите другую работу.

Третьи заявляют, что, действительно, «нельзя вот так просто взять и записаться на прием» в Пенсионный фонд: якобы, подобным образом в ведомстве пытаются уйти от взяток «за очереди и прочие схемы за прием без очереди». Записываться нужно либо через личный кабинет на портале госуслуг, либо через терминал. Однако в диалоге между пенсионеркой и орущей сотрудницей ПФР терминал не упоминается.

Симферополь, Лиана Макоба

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