Сотрудницу Пенсионного фонда в Симферополе уволили за хамство

Сотрудницу одного из отделений Пенсионного фонда России в Симферополе уволили за хамство.

Как уже сообщал «Новый День», 80-летнюю жительницу крымской столицы отказались записать на прием в Пенсионном фонде: сотрудница ведомства буквально орала на пожилую женщину, требуя, чтобы та завела личный кабинет. Пенсионерка искренне не понимала, чего от нее хотят, и почему ее нельзя записать на месте. Очевидцы выложили видео инцидента в соцсетях.

В крымском отделении ПФР заявили, что провели по данному факту проверку: «В результате было выявлено некорректное поведение сотрудника клиентской службы, – сообщили в пресс-службе ПФР по Крыму и Севастополю. – С сотрудником расторгнут трудовой договор за несоблюдение норм этики». В ведомстве заявили, что конфликт погасила начальник клиентской службы отделения, которая извинилась перед пенсионеркой и пригласила к себе в кабинет для решения вопроса.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.11.19

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