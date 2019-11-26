США включили Украину в список стран, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы

Соединённые Штаты намерены расследовать все факты, свидетельствующие о вмешательстве любой страны в американские выборы 2016 года, в том числе и со стороны Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопрос о возможном расследовании в отношении Киева.

«Всякий раз, когда есть информация, указывающая на то, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность расследовать это», – приводит ТАСС слова Помпео.

«Могу вас заверить, что многие страны были активно вовлечены в деятельность по подрыву американской демократии, верховенства закона, фундаментальных представлений, имеющихся у нас в Соединенных Штатах...», – заявил госсекретарь США и пообещал не оставить без внимания ни один факт вмешательства.

«Кто бы это ни был», – добавил Помпео.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.11.19

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