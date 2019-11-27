Погибшие в Симферополе дети могли отравиться препаратами от крыс и тараканов

Причиной гибели двух детей в Симферополе могли стать препараты для дезинсекции и дератизации.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в доме №36 на улице Ларионова в минувшее воскресенье. Бригаду скорой помощи вызвали к троим детям, внезапно почувствовавшим себя плохо. 10-месячный мальчик скончался до приезда медиков, 8-летнюю девочку и 5-летнего мальчика, а также их мать в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брат и мать детей в настоящее время находятся в реанимационном отделении больницы.

Отметим, что пострадавшая семья живет на втором этаже пятиэтажного дома, а на первом находится некий склад, с которым жильцы дома, по их словам, устали бороться: оттуда по дому разбегаются грызуны и тараканы. Владельцы склада периодически травят живность и тогда по пятиэтажке, по словам жильцов, распространяются ужасные запахи.

Не исключено, что погибшие дети надышались как раз такими препаратами.

Напомним, ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.11.19

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