В Симферополе дети погибли, отравившись неизвестным веществом

В Симферополе двое детей насмерть отравились неизвестным веществом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, трагедия произошла в минувшее воскресенье в Железнодорожном районе крымской столицы.

Жительница района вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей. На момент прибытия «скорой помощи» мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих детей – восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика – в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брат и мать детей в настоящее время находятся в реанимационном отделении больницы.

«С привлечением специалистов следователями отдела и следователями-криминалистами Управления криминалистики проверено газовое и вентиляционное оборудование. Проведен дополнительный осмотр квартиры и следственный эксперимент. Утечек бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции предварительно не выявлено.

В настоящее время, допрашиваются очевидцы и свидетели. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых – отравление веществом неясной этиологии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.11.19

Зарезанный ветеран АТО 10 дней пролежал в канаве в Луганской области. / В Крыму бывшего замруководителя следственного отдела осудили за взяточничество. / Это моя территория: украинский омбудсмен отказалась признавать крымскую коллегу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»