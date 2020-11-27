В Крыму детей отравили ядом для тараканов

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении санитарных правил, повлекших смерть двух детей.

Как уже сообщал «Новый День», 24 ноября 2019 года жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала «скорую помощь» в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья трех своих детей. К моменту прибытия медиков мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих детей – восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика – в срочном порядке доставили в больницу, где девочка умерла. Ее брат и мать детей были помещены в реанимацию.

Следователями первым делом проверили газовое и вентиляционное оборудование, тщательно осмотрели квартиру, но утечек бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не обнаружили.

Позже выяснилось, что в смерти детей виновен арендатор нежилого помещения, расположенного на первом этаже дома по улице Ларионова, где произошла трагедия.

«На момент возбуждения уголовного дела следствие рассматривало все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетной из которых была – отравление веществом неясной этиологии, – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – В рамках расследования уголовного дела в одном из ведущих экспертных учреждений России проводилась длительная комплексная судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти детей и вещества, от которого они скончались.

После того, как следователи получили заключение экспертов, они закрепились в доказательствах, собранных в рамках уголовного дела по событиям того трагического дня и обстоятельствам, им предшествующим.

Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже дома по улице Ларионова. При этом ему было достоверно известно, что помещение расположено в пятиэтажном доме, над которым находятся жилые квартиры, перекрытия между ними не являются герметичными, сообщаются вентиляционными отверстиями.

С целью истребления насекомых предприниматель решил провести дезинфекцию помещения, купив для этого специальный препарат. Препарат он передал знакомому, который разложил таблетки по помещению, закрыв вход и покинув его. В период с 22 по 24 ноября 2019 года произошло взаимодействие препарата с воздухом, выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома. В результате воздействия ядовитого газа отравление получили находящиеся на тот момент в квартире женщина и трое из ее детей, двое из которых скончались.

Свою вину в совершенном преступлении фигуранты уголовного дела признали полностью.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключение оно будет в ближайшее время направлено в суд для рассмотрения по существу».

Симферополь, Олег Яковенко

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