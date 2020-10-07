В Крыму раскрыли загадочную смерть двух детей

В Крыму предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю, из-за которого погибли двое детей.

Как уже сообщал «Новый День», 24 ноября 2019 года жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала «скорую помощь» в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья трех своих детей. К моменту прибытия медиков мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих детей – восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика – в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брат и мать детей были помещены в реанимацию.

Следователями первым делом проверили газовое и вентиляционное оборудование, тщательно осмотрели квартиру, но утечек бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не обнаружили.

Позже выяснилось, что в смерти детей виновен арендатор нежилого помещения, расположенного на первом этаже дома по улице Ларионова, где произошла трагедия.

«С целью истребления насекомых предприниматель решил провести дезинфекцию помещения, купив для этого специальный препарат. Препарат он передал знакомому, который разложил таблетки по помещению, закрыв вход и покинув его, – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – В период с 22 по 24 ноября 2019 года произошло взаимодействие препарата с воздухом, выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома. В результате воздействия ядовитого газа отравление получили находящиеся на тот момент в квартире женщина и трое из ее детей, двое из которых скончались».

Отмечается, что предприниматель знал: перекрытия между его помещением и жилыми квартирами негерметичны и сообщаются вентиляционными отверстиями, но не принял это во внимание.

Мужчине инкриминируется нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть людей (части 2 статьи 236 УК РФ ). Предприниматель вину полностью признал.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.10.20

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