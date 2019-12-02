На Крым надвигается снежный шторм

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с прохождением холодного фронта 3 декабря в Крыму ожидаются сильные осадки (дождь и мокрый снег). Местами очень сильные.

В первую очередь, разгула стихии стоит опасаться на восточном побережье и ЮБК.

Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное и усилится до 20 метров в секунду.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.12.19

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