В Крыму водителей и пешеходов предупредили об ухудшении погоды

В Крыму в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. На полуостров обрушатся ливни, резко понизится температура воздуха. Госавтоинспекция дала рекомендации водителям и пешеходам, как вести себя в неблагоприятных погодных условиях.

В обращении республиканского управления ГИБДД МВД водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Нужно помнить, что у пешеходов обзор может быть ограничен, например, капюшоном.

В свою очередь пешеходам рекомендуют останавливаться перед выходом на дорогу. Если нет тротуаров, двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта. Помнить о том, что тормозной путь автомобиля увеличиваться из-за дождя и гололеда.

Как ранее сообщал «Новый День», в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. В связи с прохождением холодного фронта 3 декабря на полуострове ожидаются сильные осадки (дождь и мокрый снег).

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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