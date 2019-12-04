Правительство Крыма раздает секретные территории сомнительным застройщикам

Слегка обновленный крымский совмин продолжает издавать касающиеся земельных участков полусекретные документы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз правительство дало согласие на разработку документации по планировке территории для размещения объектов, необходимых для создания «на территории Республики Крым жилого комплекса «Славянский». Где именно находится выделенная территория, какова площадь выделяемого участка, его кадастровый номер в документе не указаны.

Более того, законспирировано даже название будущего застройщика – в распоряжении оно написано в два слова: «Инвест Строй». Догадаться, что речь идет о ялтинском ООО «Инвест-строй» можно только по подлинному ИНН. Где именно вырастет жилой комплекс, узнать нельзя: копия распоряжения направляется в неназванный городской округ, «применительно к территориям, которого принято настоящее распоряжение».

Как быстро проворачивается бюрократическая машина, насколько четко работало прежнее аксёновское правительство можно судить, пройдя вместе с удачливой фирмой по его кабинетам.

Путь бумаг стремителен: 11 июля 2019 года минэкономики фиксирует документы «Инвест-строя», присвоив им свой входящий номер. 1 августа компания предоставляет инвестиционную декларацию, 5 августа она уже зарегистрирована в качестве участника крымской свободной экономической доны, 9 августа заключает с Совмином договор №1394/19 об условиях деятельности (текст не опубликован в открытых источниках). 3 декабря выходит распоряжение Совмина о планировке территории.

Согласно базе ЕГРЮЛ, учредителями ялтинского «Инвест-строя» в равных долях являются Тамара Шевченко и Руслан Козаченко.

Тамара Михайловна – учредитель нескольких симферопольских фирм, занимающихся оптовой торговлей колониальными товарами (чай, кофе, пряности), а также табаком.

С табаком ныне связан и ее компаньон Руслан Анатольевич. На нем числятся ялтинские фирмы «Крым табак торг» и «Евротабак-Крым». С последней, правда, произошла какая-то неувязочка: половина в ней принадлежит московскому ООО «Евротабак», но ФНС утверждает, что сведения о ней недостоверны.

Но ялтинцам имя Руслана Козачука было известно и раньше. Его полный тезка прославился тем, что «держал» несколько незаконных парковок возле ливадийского дворца и рядом с Поляной сказок и зоопарком «Сказка».

Как утверждали СМИ, столь смелое поведение СПД «Козачук» объяснялось тем, что Руслан Козачук приходится племянником тогдашнему прокурору Ялты (прибывшему в 2005 году туда из Тернопольской области Украины) Ростиславу Процику.

Когда Процик в 2009 году резко «ушел на пенсию» (подлинной причиной отставки называли получение взяток и связанное с этим уголовное дело), вслух сказали и о том, что Козачук на протяжении пяти лет под видом сбора средств за парковку вымогал деньги у посетителей крымских достопримечательностей – 20-50 гривен с каждого. Никаких квитанций и документов при этом не предоставлялось.

После событий Крымской весны дядя и племянник остались в Ялте. Старший стал адвокатом. Впрочем, действующей украинской официальной базе он числится адвокатом в Тернопольской области (Рада адвокатів Тернопільської області. Свідоцтво: 1276, дата видачі свідоцтва: 25.03.2011, орган, що видав свідоцтво: КДКА Автономної Республіки Крим). Из Ялтинской адвокатской конторы, работником которой Процик числился в 2015 году, не перезвонили, вопреки обещанию.

Племянник занялся табаком. Чем объясняется расположение правительства Крыма к его компании, созданной в июне 2017 года, не заработавшей за последующие полтора года ни рубля (по состоянию на 4 декабря 2019 года убытки составляют 3,6 млн рублей, сумма уплаченных за 2017 -18 годы налогов и сборов – 0) и со средней численностью сотрудников 1 человек, информацией из открытых источников объяснить невозможно.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.12.19

На верфи в Керчи построят два схожих с «Мистралями» корабля. / Кабмин России учредил дирекцию по охране крымских заповедников. / Аксенов утвердил шесть министров нового правительства Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»