Меркель исключила влияние дипломатического скандала с Москвой на обсуждение украинской темы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила устроенный Берлином дипломатический скандал тем, что Москва якобы недостаточно содействовала расследованию убийства в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в ликвидации которого обвиняют Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она рассказала журналистам в ходе саммита НАТО в Лондоне.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства»,– приводит ТАСС слова Меркель.

По её словам, она обсудит инцидент с Путиным на «нормандском саммите», однако заверила, что скандал не повлияет на обсуждение урегулирования конфликта в Донассе.

Напомним, сегодня МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. Это решение было принято после того, как Генпрокуратура ФРГ объявила о вероятной причастности органов государственной власти РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии в немецкой столице.

На это у генпрокурора «достаточные фактические свидетельства», говорится в заявлении немецкого МИД.

В свою очередь Spiegel сообщил, что МИД ФРГ вызвал российского посла и передал ему ноту с призывом к Москве к сотрудничеству с генпрокуратурой в расследовании убийства.

В Берлине 23 августа был застрелен грузинский полевой командир, участник второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили. Киллер подъехал к нему на велосипеде и выстрелил в спину из пистолета с глушителем.

Подозреваемого в убийстве вскоре задержали. Им оказался гражданин России. Накануне The Wall Street Journal написала, что немецкая прокуратура допускает связь подозреваемого с российскими властями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел публикации о вероятной причастности Москвы к заказному убийству надуманными и беспочвенными.

Российский МИД уже назвал действия Берлина «недружественным и безосновательным шагом».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.12.19

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