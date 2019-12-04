«Недружественный и безосновательный шаг»: Москва ответит на высылку дипломатов РФ из Германии

МИД России пообещал отреагировать на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине.

На Смоленской площади сочли действия Берлина безосновательными и недружественными. И заявили о недопустимости «политизированного подхода к вопросам следствия». МИД РФ вынужден принять «комплекс ответных мер», сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сегодня МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. Это решение было принято после того, как Генпрокуратура ФРГ объявила о вероятной причастности органов государственной власти РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии в немецкой столице. На это у генпрокурора «достаточные фактические свидетельства», говорится в заявлении немецкого МИД.

В свою очередь Spiegel сообщил, что МИД ФРГ вызвал российского посла и передал ему ноту с призывом к Москве к сотрудничеству с генпрокуратурой в расследовании убийства.

В Берлине 23 августа был застрелен грузинский полевой командир, участник второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили. Киллер подъехал к нему на велосипеде и выстрелил в спину из пистолета с глушителем. Подозреваемого в убийстве вскоре задержали. Им оказался гражданин России. Накануне The Wall Street Journal написала, что немецкая прокуратура допускает связь подозреваемого с российскими властями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел публикации о вероятной причастности Москвы к заказному убийству надуманными и беспочвенными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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