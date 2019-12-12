Ответный шаг – Москва высылает двух немецких дипломатов

Москва объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов. Они обязаны покинуть Россию в течение семи суток.

Данная мера – ответный шаг на высылку из Германии двух сотрудников российского посольства. Не так давно МИД Германии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов и выслал их на родину, обвинив официальную Москву в том, что она не содействует раскрытию убийства 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в Берлине 23 августа текущего года. Бундестаг также заявил, что у его есть достаточные основания полагать, что к совершению данного преступления причастны либо российские власти, либо власти Чечни, входящей в состав РФ.

Между тем, на пресс-конференции после встречи «нормандской четверки» в Париже Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что Москва неоднократно выходила на власти Германии с предложением выдать им того самого гражданина Грузии, поскольку он разыскивался в России за совершение ряда преступлений и вообще являлся террористом. На его совести убийство 98 человек и теракты в московском метро. Но понимания со стороны Германии, отметил Путин, так найдено и не было, и бандита России никто так и не выдал.

Бундестаг, между тем, настаивает на своем – он продолжает говорить о причастности России к августовскому убийству.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.12.19

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