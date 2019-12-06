Уральца сняли с рейса в Симферополе из-за пьяного дебоша

В «стерильной» зоне аэропорта Симферополя задержали устроившего пьяный дебош 37-летнего жителя Свердловской области. О факте нарушения общественного порядка в дежурную часть Линейного отдела полиции аэропорта сообщил наряд патрульно-постовой службы полиции.

Установлено, что в ожидании посадки на самолет, мужчина коротал время, употребляя спиртные напитки в одном из кафе. После объявления о начале посадки, он попытался пройти паспортный контроль, но сотрудники службы авиационной отказали ему в возможности пройти на борт авиалайнера, выполнявшего рейс «Симферополь – Москва», так как тот был чрезмерно пьян.

Фото: Крымское линейное управление МВД России на транспорте

Мужчина направился обратно в кафе, где к нему подошли полицейские. Свердловчанин стал нарушать общественный порядок и оскорблять стражей порядка с использованием нецензурных выражений. В результате полицейские задержали дебошира и сопроводили в дежурную часть линейного подразделения МВД России. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении него был составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», решается вопрос в возбуждении в отношении дебошира уголовного дела по статье «оскорбление представителя власти» (ст.319 УК РФ).

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 06.12.19

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