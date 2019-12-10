Захарова поймала за язык недовольного российскими журналистами Зеленского

Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские журналисты не могут объективно судить об Украине, «не походив ножками» и не «потрогав ручками» ситуацию на месте, вызвало эмоциональную реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о преследовании и дискриминации представителей российских СМИ на Украине Захарова написала на своей странице в Фейсбуке.

По её словам, если украинский президент желает видеть российских журналистов на Украине, то он должен снять все препятствия для их работы в «Незалежной», а для пущей объективности – сам дать интервью представителям центральных СМИ РФ.

«Три раза пересматривала отрывок пресс-конференции в Париже, где Зеленский предлагает Соловьеву (российский телеведущий – прим. «НД») приехать и самому «посмотреть, походить ножками, ручками, глазками».

Вопрос к Зеленскому: а пустите?

Раскрою тайну: российских журналистов не пускают на территорию Украины. Разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолета.

Не пустили даже тех, кто прилетел не «ножками и ручками» походить по Киеву, а на проходившую там конференцию ОБСЕ. Как, припомню, Евгений Примаков, которому даже не дали покинуть аэропорт.

Они бы и ножками и глазками, но СБУ не пускает, охраняя «то, что там происходит» от российского эфира.

Если, господин Зеленский, Вы серьезно, – сделайте что-то «не в теории, а на практике и в конкретные сроки», как Вы любите, реализуйте своё приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать», – написала Мария Захарова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.12.19

Кремль: О решении газовых проблем с Украиной «говорить не приходится». / Медучреждения Крыма снова могут работать без лицензии. / Донецк вызывает Киев на прямой диалог. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»