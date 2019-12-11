Союз журналистов Украины выдвинул российским СМИ издевательские условия для посещения Донбасса

Служба безопасности Украины может выдать российским СМИ специальное разрешение сроком на 5 дней для посещения украинской части Донбасса, но при одном условии: журналисты РФ должны подписать обязательство подготовить и опубликовать собранные материалы «с соблюдением профессиональных стандартов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

«Можно было бы сделать эксперимент. Устроить пресс-тур для российских журналистов на Донбасс. Под обязательство подготовить материалы с соблюдением профессиональных стандартов. Для этого, к примеру, дней на 5 СБУ могла бы позволить представителям российских медиа пребывание в Украине», – сообщил Томиленко и добавил, что такой эксперимент стал бы хорошим способом для борьбы с «российской пропагандой».

«По крайней мере, реакция президента, который вспомнил в Париже об одном из титульных представителей российской пропагандистской машины Владимире Соловьеве, была призывом освещать реалии Донбасса, а не пропаганды», – рассуждает глава НСЖУ.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции «нормандской четвёрки» в Париже заявил, что российские журналисты не могут объективно судить об Украине, «не походив ножками» и не «потрогав ручками» ситуацию на месте.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если украинский президент желает видеть российских журналистов на Украине, то он должен снять все препятствия для их работы в «Незалежной», а для пущей объективности – сам дать интервью представителям центральных СМИ РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.12.19

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